Finans Norge om økt oljepengebruk: – Godt tilpasset situasjonen

– Det er ikke overraskende at regjeringen legger opp til et ekspansivt statsbudsjett. Norge er ikke ute av koronakrisen og tiltak må settes inn for å skape nye fart i økonomien, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Regjeringen legger opp til å øke oljepengebruken, korrigert for koronatiltak, men holder seg likevel innenfor handlingsregelen neste år.

– Det synes som om oljepengebruken for 2021 er godt tilpasset situasjonen og det er verdt å merke seg at regjeringen holder seg innenfor handlingsregelen selv om budsjettet er ekspansivt, sier Kreutzer.

