Brønnøysundregistrene: 82 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i ti selskaper.

Oslo: Autocadsenteret AS; Innkjøpsavdelingen AS; Wichmann Invest Ltd..

Rogaland: M & D Invest AS; Relaxation Thai Massasje & Spa AS.

Møre og Romsdal: Viddal Automation AS; Vestfold Kjøkkenmontasje AS.

Agder: Viking Holding Invest AS.

Trøndelag: Cross Platform AS; Ide Bygg og Eiendom AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

82 konkurser sist uke

Dermed ble 82 konkurser kunngjort åpnet i Brønnøysund i forrige uke, hvorav seks personlige.

Mandag: 17 konkurser

Tirsdag: 33 konkurser

Onsdag: Åtte konkurser

Torsdag: 13 konkurser

