Brønnøysundregistrene: 22 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: Alfatrans AS; Klima Gruppen AS; Sømtech AS.

Møre og Romsdal: Emineo AS.

Nordland: Justad AS.

Viken: Avant Trykk AS; Easy Repairs; Helt Tett AS; Plutohills Exhibition Productions; Sporten Et & Drekk AS; Tumnera AS.

Agder: Cyklon AS; Sovig AS.

Vestland: Wild Food Kitchen AS.

Trøndelag: Allbygg Eiendom AS; Idea Bygg AS; Scandinavia Suspension AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

