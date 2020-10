Brønnøysundregistrene: 19 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 18 selskaper.

Oslo: DBconsulting AS; Degalot Norway AS; Flyttebyrå Oslo AS; Hudya Loyalty AS; Iclean Facility AS.

Rogaland: NR Fliser AS.

Nordland: Multiservice Nord Norge AS.

Viken: Arlana.

Vestfold og Telemark: Absolute Invest AS; Eduardsen AS; Setitup AS.

Agder: NDRM AS; Norfarm AS; Royal X AS.

Vestland: Elyben Company AS; Holmedal Maskin AS; Total Entreprenøren AS.

Trøndelag: Holtra As

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

