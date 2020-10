Solid inntektsfall for Harald Zwart

INNTEKTSFALL: Inntektene til filmregissør og produsent Harald Zwart for 2019 fikk seg en knekk.

INNTEKTSFALL: Inntektene til filmregissør og produsent Harald Zwart for 2019 fikk seg en knekk. Foto: NTB

Regnskapstallene til filmregissør og -produsent Harald Zwart for 2019 fikk seg en knekk.

Inntektene til selskapet Zwart Arbeid krympet fra 21,86 millioner kroner i 2018 til 4,98 millioner kroner i 2019.

Inntektsfallet tilsvarer en nedgang på hele 77 prosent.

Årsresultatet endte på minus 38.822 kroner i fjor, mot minus 81.345 kroner året før.

Egenkapitalen til Zwart ble godt over halvert i 2019, og beløp seg til 21.729 kroner, mot 60.551 kroner.

Selskapet har hatt to årsverk i regnskapsåret, med samlet lønn på 1,58 millioner kroner.

Fremtidsutsiktene

Hva gjelder utsiktene videre, har selskapet iverksatt tiltak for å håndtere den utfordrende situasjonen.

«Utbruddet av COVID-19 (coronavirus) har skapt utfordringer for næringslivet og forårsaket en ekstraordinær situasjon i samfunnet. Dette påvirker også Zwart Arbeid AS», heter det i årsberetningen.

Videre heter det at styret har iverksatt tiltak for å begrense konsekvensene for selskapets drift, lønnsomhet og likviditet.

«Styret vurderer også løpende nye tiltak, og det følges nøye med på tiltakspakkene fra myndighetene», heter det.

Styret mener at selskapet har tilstrekkelig soliditet og likviditet til totalt sett å håndtere situasjonen.