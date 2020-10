Johan H. Andresen: – Vi tenker bare med hjertet når vi går inn

Torsdag står eier av holdingselskapet Ferd og Norges 5. rikeste person, Johan H. Andresen, på scenen under Finansavisens konferanse Investordagene. Der snakker han om sosialt entreprenørskap og hvordan det kan være lønnsomt.

– På et rom sitter det en gutt. Han er lynende intelligent, og har fått de beste karakterene i alle fag. Gutten bruker all sin tid foran dataskjermen. Han har fått diagnosen Aspergers-syndrom, og derfor ble han uføretrygdet, innleder Andresen sitt foredrag med.

– Det er ingen som har fokusert på guttens superkrefter, og hva er hans superkrefter? Jo det er de superkreftene en sosial entreprenør vil gjenkjenne, fortsetter Andresen.

Eksempelet Andresen trekker frem er fra selskapet Unicus. De ansetter kun mennesker som har Aspergers, og leverer konsulenttjenester innenfor IT-sektoren.

– Dette er den typiske og på mange måter den ideelle sosiale entreprenør, fordi det faktisk er mulig å investere i.

Inn i forretningsmodellen

Det er ikke noe nytt at milliardærer driver med det noen vil kalle veldedighet, men Andresen mener Ferd skiller seg ut – de har sosiale entreprenører inne i selskapsstrukturen.

– Vi har ikke funnet et annet selskap som har det slik. Grunnen til dette er at mange tenker at dette er en lekegrind, eller «Johans sandkasse». Det er det ikke.

– Det er en integrert del av Ferd og seiler under Ferds sitt flagg. Derfor tror jeg at det oppnår en annen troverdighet enn hvis vi hadde hatt dette i en stiftelse.

Økonomisk bærekraftige

Det er ikke nok at et selskap eller sosialt initiativ mener godt, ifølge Andresen. De ser etter selskaper med spesifikke egenskaper.

– Vi ser etter en nyskapende løsning, og den bør være nyskapende i Norge. Det er også viktig å kunne måle den sosiale effekten, forklarer Andresen.

– Det ideelle er at de har en inntektsstrøm, også etter at vi eventuelt er ute av organisasjonen.

Sentralt for Andresen og Ferd er også skalerbarhet. Selskaper som kan vokse, og ikke er avhengig av en lokal ildsjel er en viktig egenskap, ifølge milliardæren.

– Vi liker ting som vokser, og derfor legger vi vekt på det.

Flere virkemidler

Andresen mener riktig virkemiddel til riktig selskaper er viktig.

– Vi bruker forskjellige finansielle virkemidler. Noen ganger bruker vi tilskudd eller lån, andre ganger bruker vi egenkapital.

– Vi tenker bare med hjertet når vi går inn, men så tenker vi potensiale «down the road». Av og til er det noen som ikke lar seg skalere, men vi ønsker å gjøre løsningen kjent og smake på den. Det betyr derimot ikke nødvendigvis at vi har lyst til å investere egenkapital, forteller Andresen.