Askeladden-sjef Martin Schütt: – Folk lager ting ingen vil ha

Torsdag er Martin Schütt og Kristian Jul Røsjø samlet til en samtale med Finansavisens Trygve Hegnar og Eline Hvamstad. Der skal risikokapitalistene forklare hvordan de klarer å lage velfungerende konsepter uten å bomme.

– Vi prøver å finne bransjer hvor vi kan utgjøre en positiv forskjell for kundene og samtidig tjene penger. Det handler om å finne de bransjene hvor vi kan møte konkurrenter som nødvendigvis ikke er de sterkeste, forklarer Schütt.

Schütts og Røsjøs bransje kalles ofte Venture Capital, eller risikokapitalister. Betegnelses brukes gjerne for å beskrive egenkapitalfinansiering av selskaper i startgropen, og spesielt virksomheter innenfor teknologisektoren. Sjansen for at selskaper ikke klarer seg er der, men Askeladden-sjefen mener de eliminerer mye av risikoen.

– For oss er det en stor forskjell på oppfinnelser og innovasjon. Vi driver ikke med oppfinnelser. Årsak nummer en for at start-ups feiler har ikke noe med team, strategi eller penger å gjøre. Det er fordi folk lager ting ingen vil ha, sier Schütt.

Askeladden-sjefen reduserer mye av risikoen ved å gå inn i allerede etablerte bransjer. Der spør de seg selv om de kan gjøre det bedre. Askeladden har blant annet vært med å gründe selskaper som legeklinikkene Dr.Dropin, massasjeselskapet Squeeze og vært sentral i oppbyggingen av frisørkjeden Cutters.

– Vi drar til utlandet og henter inspirasjon for å se hva som fungerer der. Så pakker vi inn det problemet og den bransjen eller tjenesten som finnes i Norge i dag på en måte som er inspirert fra utlandet.

– Vi vet at folk trenger legebesøk, massasjetimer, begravelser og lignende.

– Er det noe dere har bommet på enda?, spør Hegnar.

– Det er ingenting som vi har bommet på enda.

Menneskene før produktet

Antler og Røsjø har en annen tilnærming. Antler er et internasjonalt selskap og har investert rundt 1,5 milliarder i over 200 selskap og Røsjø er sjef for avdelingen i Norge. I stedet for å finne bransjer med potensiale, slik som Askeladden gjør, finner de dyktige gründere.

– De menneskene vi tar inn er erfarne mennesker. De har gjerne 10 år pluss i arbeidserfaring og har gründet ett eller flere selskap før. De kommer inn med idéer og konsepter, og vi er opptatt av at i bunn av selskapene må det være gode og dyktige mennesker, sier Røsjø.

Hvordan er det dere vet om dere sitter på en god idé?, spør Hvamstad.

– Det finnes veldig mange idéer, det finnes litt færre gode folk og kanskje ikke så mye kapital. Alt handler om gjennomføring, og vi er opptatt av at vi skal løse et problem. Om det er et smått eller lite problem, så man i hvert fall løse det.

– Hvor mange av selskapene deres har mislyktes?, spør Hegnar.

– Norden-fondet vårt, som investerer fra Oslo og Stockholm, har investert i drøyt 40 selskaper. Der er det ett som i løpet av 2 år som har mislyktes, sier Røsjø.