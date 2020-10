Brønnøysundregistrene: 20 konkurser torsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Webrespons AS.

Møre og Romsdal: Chile Invest AS; Fupe Eiendom AS.

Nordland: Ventilasjon og Montasje AS.

Viken: CB Sinsen AS; Lina Flis AS; Veopipe AS; Villakids AS.

Innlandet: TH Bilskade og Utleie AS.

Vestfold og Telemark: Bakeri Felicia AS; Cafe Felicia AS; Notodden Flis og Mur AS; Sandefjord Bygg & Montasje AS; Wentland Holding AS.

Agder: Letsdo Norway AS.

Vestland: Miljømat AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

