Betydelig færre julebordbestillinger

– For mange restauranter er de neste ukene kritiske. Inntjeningen de får i denne perioden kan snu hele årsresultatet fra minus til pluss, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold i en pressemelding.

Ifølge en fersk undersøkelse gjennomført blant 520 reiselivsbedrifter, opplever over halvparten av serveringsstedene en halvering eller mer i antall julebordbestillinger sammenlignet med i fjor. I hovedstaden opplever 70 prosent av reiselivsbedriftene en halvering eller mer i bestillinger.

NHO Reiseliv har nå lansert to julebordveiledere – en for serveringsbedrifter og en for bedriftens julebordkomité – som skal gjøre det trygt for bedrifter å arrangere en julemiddag eller lunsj for sine ansatte

– Med enkle grep som å ikke sitte for mange ved samme bord, plassere de som jobber sammen til vanlig på samme bord og tenke over alkoholtilgjengeligheten, kan bedrifter gjennomføre en hyggelig og trygg julelunsj eller middag for sine ansatte, sier Krohn Devold.

