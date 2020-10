Brønnøysundregistrene: 19 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 15 selskaper.

Oslo: Total Bygg & Mal AS.

Møre og Romsdal: Betongtransport Romsdal AS.

Nordland: Istanbul Kebab AS.

Viken: Dolia Flis AS; Eidsvoll Bilpleie AS; Leikvold Racing AS; Made By Design AS; Piotrs Snekkerservice AS; Sinteka AS.

Innlandet: Intira AS.

Vestfold og Telemark: Butikkdrift Kragerø AS; Telemark Flytteservice Limited.

Trøndelag: Ecom Consult AS; J P Service AS; Verdal Consulting AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

