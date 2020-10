Kinesiske milliardærers formue vokste mer enn noen gang

Kinesiske milliardærer har økt sin samlede formue med 1,5 billioner dollar til totalt 4 billioner dollar det siste året. Dette etter et høyt antall børsnoteringer og en solid teknologivekst. Det heter det i en ny rapport, gjengitt av CNBC.

Nyhetsbyrået skriver videre at det ble 257 nye milliardærer i landet, nærmere 5 nye i uken. Dette går fram av Hurun Rich List 2020, der Alibaba-gründer Jack Ma topper listen over de mest formuende personene i Kina for tredje år på rad. Listen rapporterer nemlig at Ma er oppført med en formue på 59 milliarder dollar.

«Verden har aldri sett så mye formye bli skapt på kun ett år», hevdet Rupert Hoogewerf, styreleder i Hurun Report, ifølge CNBC. Han påpeker videre at kinesiske entreprenører har gjort det mye bedre enn forventet, med tanke på coronakrisen.

«Hurun Rich List har registrert en økning i den totale formuen som er større enn på de siste 5 årene til sammen», sa Hoogewerf.