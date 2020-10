Brønnøysundregistrene: 32 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 15 selskaper.

Rogaland: Knapphus Lakkering AS; Plog AS.

Viken: Cashflow1 AS; Malermestrene Østfold AS; Merli Service AS.

Vestfold og Telemark: CH Transport og Vedlikehold AS; Horten Buss Turer AS; Mitthus Entreprenør AS; Ra Kafeen AS; Venus AS.

Agder: Like Norwegians AS.

Vestland: Delikatess AS; Mazar Skredding AS; Peter Pan AS; Team Norlys.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

15 konkurser torsdag

Fredagens 17 konkurser kommer i kjølvannet av 15 konkurser torsdag.

Oslo: Both AS; Roventa Bygg AS; Smart Gummi AS.

Rogaland: Nodland Rør AS.

Nordland: Zamira Handel AS.

Viken: Alpha Nutrition.

Vestfold og Telemark: Kreation Dental AS; Rexen Kiosk AS.

Vestland: Alver Renhold AS; Scarpa AS; VH Pro AS.

Trøndelag: Grobian Stjørdal AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

