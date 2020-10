Regjeringen senker inkassosatser - Kredinor legger ned kontorer i Hamar og Trondheim

Regjeringen gjør det billigere å la regninger forfalle. Forskriften, som ble vedtatt i statsråd på fredag, setter nye maksimalsatser for sakskostnader som kan kreves dekket av skyldnerne. Det fremgår i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet fredag.

– Kreditorene har hatt anledning til å kreve for mye i sakskostnader, og dette har det vært viktig for meg å rydde opp i. Regjeringen har redusert for høye gebyrer både i statlig og i privat sektor. Vi innfører nå nye maksimalsatser for å redusere skyldnerens kostnader, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Regjeringens nye maksimalsatser Utlegg – maksimalsatsen blir halvert til 586 kroner

Tvangssalg av løsøre og tilbakelevering av løsøre til salgspanthaver – maksimalsatsen blir halvert til 586 kroner

Tvangssalg av bolig – nye maksimalsatser

Tvangsdekning i finansielle instrumenter, pengekrav og penger – ny maksimalsats på 586 kroner

Utlevering av løsøre (typisk leasede biler som skal utleveres på grunn av ubetalt leie) – ny maksimalsats på 586 kroner

Fravikelse av fast eiendom (blant annet ved ubetalt husleie, utløp av leietid eller oppsigelse) – ny maksimalsats på 586 kroner.

Sparer skyldnerne for en kvart milliard

I utgangspunktet skal skyldnerne dekke det det koster for kreditorene å inndra penger, men etter digitalisering og effektivisering av bransjen tilsvarer ikke satsene kreditorenes reelle kostnad.

– De nye satsene gir også bedre forutsigbarhet for kreditorer og inkassoforetak og mindre arbeid for namsmyndighetene, sier justisministeren.

I 2019 ble det fremmet rundt 450.000 utleggsbegjæringer. Dette kan være en vanskelig ekstrakostnad for de som sliter fra før med å betale regninger, og justisministeren mener de nye satsene vil gjøre det bedre for skyldnerne.

– Bare halveringen av maksimalsatsen ved utleggsbegjæringer vil føre til en reduksjon i skyldnernes kostnadsansvar per år på over en kvart milliard kroner, og en tilsvarende inntektsreduksjon for kreditorene og inkassoforetakene, sier Mæland.

Går hardt utover driften

Kredinor, et av Norges største inkassoselskap, må som følge av de nye satsene legge ned kontorene i Hamar og Trondheim fra nyttår. Adm. direktør i Kredinor, Tor Berntsen, sier til Finansavisen at de har vært klar over at det bli vanskelig.

– Som andre virksomheter som mister eller fratas deler av inntektsgrunnlaget så må vi alltid tilpasse inntekter til kostnader, sier Berntsen.

Kredinor-sjefen trekker frem at det hadde gått verre hvis de ikke hadde hatt lojale kunder og eiere som har godtatt nye prisvilkår.

– Vi er et samvirkeforetak, våre kunder er våre medlemmer og eiere. De har nærmest alle som en vist stor forståelse for vår endrede situasjon, og har akseptert nye prisvilkår som medfører at vi ikke må lukke ned så mye som vi ellers måtte ha gjort, sier Berntsen.