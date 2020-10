Brønnøysundregistrene: 106 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 13 selskaper.

Oslo: 3 Steiner AS; Bislett Bilpleie AS; Byggmester Røstvik AS; Nishi Sushi AS.

Rogaland: Olsen Maskin AS.

Nordland: Narvik Kran og Transport AS.

Viken: Allgo II AS; Sky Resources AS.

Innlandet: Amika AS.

Vestfold og Telemark: M&M Drift AS; Sannidal Skog og Utstyr AS.

Agder: HH Anlegg AS; Premium Boats Classic AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

91 konkurser sist uke

Dagens 15 konkurser kommer i kjølvannet av 91 konkurser i forrige uke, hvorav 13 personlige.

Mandag: 19 konkurser

Tirsdag: 17 konkurser

Onsdag: 23 konkurser

Torsdag: 15 konkurser

Fredag: 17 konkurser

