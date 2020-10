Staysman er årets ølhund

Prisen Årets Ølhund 2020 går til Stian Thorbjørnsen, bedre kjent som Staysman.

Utmerkelsen går til personer som på «uegennyttig grunnlag har gjort norsk øl store tjenester».

Den er innstiftet av Bryggeri- og drikkevareforeningen, og ble først gang delt ut i 1973.

TIDLIGERE PRISVINNER: NRK-journalist Jahn Otto Johansen. Foto: Wikipedia

Blant tidligere vinnere finner vi Rolv Wesenlund, Jahn Otto Johansen, Odd Børretzen, Pondus/Frode Øverli og Trine Skei Grande.

– En personlig reise gjennom Øl-Norge

Juryen begrunner tildelingen slik:

«Årets ølhund har gjort en personlig reise gjennom det mangfoldige øl-Norge, og legemliggjør på mange måter den forvandlingen bryggeribransjen har gått gjennom».

TIDLIGERE PRISVINNER: Artist Odd Børretzen. Foto: Wikipedia

Stian «Staysman» Thorbjørnsen er blitt kalt den norske kongen av rølp. Med et stort konsum av øl, låter om pils og pizza, Volvo og Viagra, deltagelse i alt fra Paradise Hotel til Monsen på villspor, så tilhører han ikke noen kulturelite, men han er elsket av folk flest.

MANGFOLDIG: Norge har for tiden 135 bryggerier som tilbyr rundt 2.500 ølsorter. Foto: Dreamstime

Staysman sier selv at han ikke har anlegg for noe, men at han ikke gir seg på tørre møkka når det er noe han bestemmer seg for å gjøre.

I år har han skrevet boken «Øl hele året», sammen med Jørn Idar Almås Kvig. Gjennom arbeidet med boken har han fått øynene opp for det store mangfoldet vi har av øltyper og bryggerier.

Han har besøkt både små og store bryggerier, prøvd seg frem med å kombinere mat og øl og viser lysende entusiasme og nysgjerrighet for både håndverk og smaksopplevelser. I så måte er Staysman et godt bilde på hvordan øl-Norge har utviklet seg. I 2009 hadde Bryggeri- og drikkevareforeningen 11 medlemmer, i dag har vi 135, og vi kan velge mellom tusenvis av unike, norske øl».

PRISBELØNT: Stian "Staysman" Thorbjørnsen Under innspillingen av sesong to av TV-serien Rådebank på NRK. Foto: NTB

– Genuint glad i øl

Juryen fortsetter:

«Ingen tviler på at Staysman er genuint glad i øl, og hos ham er denne kjærligheten strippet for jåleri og fiksfakseri. På folkelig vis bidrar han nå til at nye grupper åpner øynene for det fantastiske mangfoldet som finnes av norsk øl».

I tråd med tradisjonen hedres prisvinneren med en karikatur, i år ført i pennen av Pondus-tegner Frode Øverli.