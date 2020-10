Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i ni selskaper.

Rogaland: Egis AS.

Nordland: Curvy AS; Ekin AS; Ørjan AS.

Viken: Ilift AS; Jefo Maskin og Utleie AS; Jippij AS; VM Engineering AS.

Agder: Hovstad Entreprenør AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

52 konkurser på tre dager

Dermed har 52 konkurser blitt kunngjort åpnet de tre siste dagene, hvorav 13 personlige.

Tirsdag: 17 konkurser

Onsdag: 23 konkurser