Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 14 selskaper.

Rogaland: Camp Rullestad AS; Front Bygg Stavanger AS.

Møre og Romsdal: Møre Maskin AS.

Nordland: Spiralis Zoo AS.

Viken: Familie Eiendom AS.

Vestfold og Telemark: Havnamat AS; Noco Entreprenør AS; Telemark Anlegg og VA Service AS.

Agder: Agenda Kurs Reiser AS; Devi AS; Nye Lars Langfeldt AS.

Vestland: Malargruppa AS.

Trøndelag: Blåfjell AS; Blåfjell Holding AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

85 konkurser sist uke

Dermed ble 85 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 19 personlige.

Mandag: 15 konkurser

Tirsdag: 17 konkurser

Onsdag: 23 konkurser

Torsdag: 12 konkurser