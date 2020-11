Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 20 selskaper.

Oslo: Commage AS.

Møre og Romsdal: Hammerø A AS; Il Chef AS.

Viken: Dusin Bygg AS; GB Interiør AS; Interbuss Fredrikstad AS; Kircon AS; Kvik Prosjekt AS; Rys Entreprenør AS; Sirkel Trykk AS; Union Renhold AS.

Vestfold og Telemark: Kranfører 1 AS.

Agder: Larsen Øyvind Tømrer AS; Norhard AS; Norhard Asset AS; Tonstad Eiendom AS; Tonstad Holding AS.

Vestland: Sogn Service & Vedlikehold AS.

Trøndelag: Lierne Aquaservice AS.

Troms og Finnmark: Trondenes Maskin & Transport AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.