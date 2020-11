Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 15 selskaper.

Oslo: Angel Event AS; Robert Oppussingstjenester AS.

Rogaland: Vest Innredning AS.

Møre og Romsdal: Kvernberget Bilpleie AS; Miljøservice Eide AS.

Nordland: Andersen Rohnny M Advokat AS; Jensen Jens Kristian Transport AS.

Viken: Busspartner AS; Lisleby Pizza AS; Roadsped AS; Solberg Bygg & Service AS.

Vestfold og Telemark: H M Utklev Maskin AS.

Agder: Unik Søgne AS.

Vestland: Fønwind Prosjekt AS.

Troms og Finnmark: Tromsø Rope Access AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.