43 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde onsdag og torsdag konkursåpning i 27 selskaper.

Oslo: Hakan Transport AS; Hotto Wasabi AS; Hydia AS; Kolden Regnskap AS; Mfacility AS; Oslo Gladiators AS; Sveberg VVS AS; VPR Holding AS.

Rogaland: Steinbru AS.

Nordland: Lund Einar AS.

Viken: Active Fritid AS; Card Group Norway AS; Norest Service AS; Sem Gjestegård AS.

Innlandet: Solapoteket AS.

Vestfold og Telemark: Evave Salg AS; GG Software AS; Træleborgveien Produksjon AS.

Agder: Flekkefjord Vedlikeholdsservice AS; Hovden Event AS.

Vestland: Pig Invest AS.

Trøndelag: Ulvan Interiør AS.

Troms og Finnmark: Flyt AS; Kirkenes Utleieservice AS; Pomor Film AS; Senja Fisketuristsenter AS; Ulven Investment AS.

I tillegg ble 16 personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.