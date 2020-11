– Dette er kroken på døren for utesteder

– For bransjen blir dette i praksis et pålegg om næringsforbud. Det er derfor viktig at myndighetene erkjenner et ansvar for disse bedriftene som midlertidig må stenge dørene, sier foreningens administrerende direktør Bjørn Næss.

Næss understreker at medlemmene ønsker å bidra med å få bort viruset.

– Men vi må forvente at myndigheter som pålegger oss svært tunge byrder, blir med på å holde oss i live gjennom krisen. Med stenging av hele serveringsbransjen, så utløser dette en rettighet for virksomhetene til å kompenseres fullt ut – altså en erstatning for næringsforbud, sier han.

Foreningen foreslår to grep kommunen kan sette i verk. Alle serveringssteder må få en generell adgang til å servere og skjenke utendørs. Videre må faghandel og dagligvare som må innføre nye tiltak som krever bemanning og utstyr, få direkte økonomisk støtte til dette. (©NTB)