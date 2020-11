Hele 31 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: Advira AS; Proff Bygg og Maling AS; TOS AS; Vei og Anlegg AS.

Rogaland: Ryfylke Landhandel AS.

Møre og Romsdal: Bringslid Motorservice AS; Ona Sjokolade AS.

Viken: JMK AS; Joki Byggeledelse; Mayas Company AS; Oslo Bygg og Montering AS; Pixelmedia AS.

Agder: Glowfactory Norge AS; Snekker Maarten AS.

Vestland: Bergensmagasinet AS; Liva Transport AS.

Troms og Finnmark: Finnmark Scooter & ATV AS.

I tillegg ble 14 personlige konkurser kunngjort åpnet.

