Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i ti selskaper.

Oslo: LJN Bygg AS; Urban Sports Club Norway AS.

Nordland: Bergmannsbolig AS.

Viken: Jekyll & Hyde Public House AS; PZK Nordic AS; UAV1 RD AS; UAV2 ADM AS.

Vestfold og Telemark: Telemark Logging AS.

Agder: Crue AS.

Trøndelag: Tronefisk AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

