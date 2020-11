116 konkurser på seks dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 13 selskaper.

Oslo: Envision Connect AS; Nordic White Diesel ASA; Thengs E Holding AS.

Rogaland: Martons Invest AS.

Møre og Romsdal: Total-Eiendom AS.

Viken: Knapstad Bilverksted AS; Mettes Transport AS; VFO AS.

Vestland: Mason Invest AS.

Trøndelag: Ditt Eco Hus AS; IMG Nord AS; Nidaros Frakt AS; Toar Bygg AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

101 konkurser sist uke

Dagens 15 konkurser kommer i kjølvannet av 101 konkurser i forrige uke, hvorav 29 personlige.

Mandag: 31 konkurser

Tirsdag: 14 konkurser

Onsdag: 22 konkurser

Torsdag: 22 konkurser

Fredag: 12 konkurser

