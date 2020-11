21 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 19 selskaper.

Oslo: Kjøttsenteret AS; Ministro AS; Nordic Seed Design AS; Preventia AS; Restaurant Hereford AS; Solveien Panorama AS; Tobiassen Rune Arkitekt AS.

Nordland: A4 Norbo AS; Tmak Bygg AS.

Viken: Glassolite Precast AS; Thinklab AS.

Innlandet: BAT Montasje AS; Green Team Ventilasjon AS.

Agder: Capex Management AS; Inhome AS.

Vestland: Ditt Hjem Service AS; Savanna Sunrise Europe AS; Tonjes Studio AS.

Trøndelag: Banken Bar & Disco AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.