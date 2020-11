44 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 20 selskaper.

Oslo: Management & Tjenester AS; Mias Dyrerike AS; Star Security AS; The Lip AS; Vitaminer Online.

Rogaland: Dome Drømmehus AS; Havbrukskonsulentene AS.

Viken: Hartmanns Vei AS.

Innlandet: Gjøvik Elektro & Automasjon AS.

Vestfold og Telemark: QL Invest Ltd..

Agder: HV Skog AS; Intofiber AS; Planering Sør AS.

Vestland: Prioris Nett; Talos AS.

Trøndelag: Second Warehouse Construction Europe; Second Warehouse Group AS; Second Warehouse Pro AV Europe AS; Second Warehouse Pro AV NA AS.

Troms og Finnmark: Skibotn Bilberging og Utleie AS.

I tillegg ble seks personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

18 konkurser onsdag

Torsdagens 26 konkurser kommer i kjølvannet av 18 konkurser onsdag, hvorav én personlig.

Oslo: Auto Import Service AS; Bontas AS; CNC Holding AS; Electro High Logic AS; Normar Bygg; Testit AS; TSW Entreprenør AS; Visumexpert AS.

Nordland: Rana Fargehandel AS.

Viken: Oslo Vest Mur & Flis AS.

Innlandet: Tretten Kro og Motell AS.

Vestfold og Telemark: SP Bygg AS; Upturn AS.

Vestland: Bygg Consult Vest; MA Hårstudio AS; Totland Bygg og Vedlikehold AS.

Trøndelag: Mintage Sushi & Asian Dining AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.