Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i ni selskaper.

Oslo: Isplasteret AS; Oslo Truck og Maskin AS; Qvale MC AS; Takstcompagniet AS; Topphem AS.

Vestfold og Telemark: Larvik Pizza AS; Titanstone AS.

Trøndelag: Trondheim Transportservice AS.

Troms og Finnmark: Rothal Innovasjon AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

