21 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 14 selskaper.

Oslo: LuxuryTreatments AS; M&L I; Vøyenenga Drift AS.

Møre og Romsdal: Vestavind Yrkesakademi AS.

Viken: Eye4IT AS; Feso Prime AS; Minianlegg Øst AS; MR1 Bygg AS; Obelix Constructions AS; Tømrer Tjenester AS.

Innlandet: Bipe AS; Harpefoss Byggservice AS.

Troms og Finnmark: AN Dekk AS; Nordic Offshore Elektro AS.

I tillegg ble syv personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.