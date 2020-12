E24-redaktøren går av med umiddelbar virkning

Gard Michalsen slutter som ansvarlig redaktør i E24 og Dine Penger, opplyses det i en melding. Han orienterte de ansatte om dette onsdag ettermiddag.

Fratredelsen har umiddelbar virkning, men Michalsen vil være tilgjengelig for E24 og Schibsted en tid videre.



Nyhetsredaktør Lars Håkon Grønning blir konstituert ansvarlig redaktør inntil en permanent erstatter er på plass, opplyses det.

– Voksesmerter internt

Michalsen har tilbrakt drøyt to år i rollen, en periode han selv omtaler som «et eventyr». Beslutningen om å slutte nå kommer etter det han kaller «voksesmerter internt».

– Det siste året har vi ansatt enda flere flinke folk, bygget en helt ny organisasjon og etablert et nytt samarbeid på tvers i Schibsted. Alt dette er på riktig vei, men så kraftig vekst skjer ikke uten utfordringer og voksesmerter internt, sier Michalsen i meldingen.

– I høst har ledelsen fått noen tydelige tilbakemeldinger fra redaksjonen som vi må jobbe med.

Han understreker at han var innstilt på å fortsette i stillingen, men at han har innsett at det kan være til det bedre for E24 med noen andre i sjefsstolen.

– Noen ganger er det riktige valget å gi stafettpinnen videre. Nå kan det være det beste for E24, og derfor har jeg tatt valget om å si opp min stilling, sier Michalsen, som nå vil bruke tid på å finne ut hva han skal gjøre videre.