Bonden sa seg i all hovedsak skyldig i det alvorligste tiltalepunktet om grovt brudd på dyrevelferdsloven, skriver Jærbladet.

I en rapport fra Mattilsynet skrev inspektørene at de under to tilsyn i 2017 fant minst 340 døde dyr av ulik grad av forråtnelse, der flere av dem lå i binger sammen med levende dyr. Minst 45 dyr ble avlivet under tilsynet, og minst 10 dyr døde av seg selv under tilsynet. Dyrerommene var skitne, mørke og holdt lavere temperatur enn forsvarlig. Mange av de døde grisene var blitt spist på av andre griser.

Bonden drev med smågrisproduksjon. Fra sensommeren 2017 var det kraftig overproduksjon av svinekjøtt, og bonden forklarte i Jæren tingrett at han ikke fikk solgt smågrisene til slaktegrisprodusenter. Derfor forsøkte han å prøve å fôre opp grisene selv. Økonomien var dårlig, arbeidsbyrden for bonden var stor og han var sliten og psykisk nedbrutt.

I alt var det rundt 900 dyr på gården da Mattilsynet kom på inspeksjon i november 2017, mens det vanligvis var 500–600 dyr på gården.

Mannen ble ilagt driftsforbud etter Mattilsynets tilsyn i november 2017, og er ikke lenger bonde.

