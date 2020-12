Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 19 selskaper.

Oslo: Bare Jazz AS; Capital Solution AS; Marmælen AS; Nordbye Consult AS; Stor Oslo Vei og Anlegg AS.

Nordland: Klesskapet AS.

Viken: DM Montasje AS; Infinity Solar AS; LS Snekker & Maler AS; Nares Bygg AS; Servicepartner 24 AS.

Innlandet: ELH Event AS.

Vestfold og Telemark: Kampen Pub AS; Ulefoss Mathus AS.

Vestland: Bergen Investments AS; Bønes Drift og Vedlikehold AS; Måløy Mat AS; Sverre Hjetlandsvei 1 AS.

Trøndelag: LCSP AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

49 konkurser på tre dager

Torsdagens 24 konkurser kom i kjølvannet av 18 konkurser tirsdag og syv konkurser onsdag.

