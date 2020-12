Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 12 selskaper.

Oslo: Pop Closet AS.

Rogaland: Godstransportøren Dalane AS.

Møre og Romsdal: Skaar Samdrift DA.

Nordland: Shimasu AS.

Viken: Kikut Fjellgrend AS; Memtek Eiendom AS; Millemanelle AS; Moen Bygg AS.

Vestfold og Telemark: Rødmyrtoppen AS.

Agder: Birkedalsveien Industribygg AS.

Vestland: Gabriel Tischendorfsvei 39 AS; Sivertsen Bygg AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

85 konkurser sist uke

Dermed ble 85 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 20 personlige.

Mandag: 21 konkurser

Tirsdag: 18 konkurser

Onsdag: Syv konkurser

Torsdag: 24 konkurser