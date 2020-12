Kavli-sjefen gir seg etter 16 år

Erik Volden vil gå av som toppsjef i det norskbaserte næringsmiddelkonsernet Kavli i løpet av første kvartal 2021, går det frem av en pressemelding.

Volden, som har ledet selskapet i nærmere 16 år, meddelte styret allerede på forsommeren i år at han ville fratre i 2021 – men at han ville avvente endelig avgang til erstatteren var på plass.

– Jeg har sittet lenge i denne rollen, og mener selv at konsernet er i en fase hvor det er riktig med et generasjonsskifte. Vi har alle forutsetninger for solid vekst i fremtiden, men det er viktig å få tilført både ny energi og nye tanker, sier han.

Styret godt i gang

Styreleder Finn Jebsen i Kavli Holding mener Kavli-konsernet under Voldens ledelse ikke bare har blitt betydelig større og mer lønnsomt, men også har lyktes med å utvikle produkter «som forbrukerne i alle Kavli-land setter pris på».

– Når han først har tatt dette valget, er det betryggende å vite at han etterlater seg et solid og fremtidsrettet selskap. (...) Styret er godt i gang med prosessen i å finne Eriks etterfølger, og vi regner med at dette blir klart litt inn i det nye året, sier Jebsen.

Nesten tredobling

Kavli-konsernet er heleid av Kavlifondet, som årlig deler ut millionbeløp til humanitært arbeid, forskning og kultur.

I Voldens periode har konsernets årlige overføringer til fondet økt fra knapt 20 til rundt 100 millioner kroner. Dette henger sammen med at selskapet de siste 15 årene nesten har tredoblet omsetningen – fra 1,3 milliarder i 2005 til å passere 4 milliarder kroner i 2020.

Så snart ny leder er på plass, planlegger Volden ifølge meldingen å fokusere på rådgivnings- og styrearbeid. Han vil også tre inn i Kavlifondets styre fra våren 2021.