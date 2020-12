Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i ni selskaper.

Oslo: Cicerone Regnskap AS.

Viken: BE Drift AS; Bygg AB1; Jansen Byggtec AS; Khead Norge AS; Morten Consulting AS.

Vestland: Frank Ove Communication Ltd.; Pjontel AS.

Trøndelag: Inlecture AS.

I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

