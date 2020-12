21 konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: Ghib & Ghitz AS.

Rogaland: Clear Vision AS; Vest Bygg & Rehab AS.

Møre og Romsdal: Team Norpol.

Nordland: Grønfjelldalskraft AS.

Viken: Hadeland Frakt AS; Moen Hansen Transport AS; Pizzaniniborg AS; Scantre Norge AS.

Innlandet: Øynes Blomster AS.

Vestfold og Telemark: Bø Bilpleie AS; Vestfold Bygg Service AS.

Vestland: Aagrip Invest AS; Myk og Fin AS; Stokseth Holding AS; Ungvest – Barne- og Ungdomsorganisasjonene på Vestlandet

Trøndelag: NS Byggruppen AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.