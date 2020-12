– Utelivskonkursene vil slå ut i statistikken over nyttår

FRYKTER FOR UTELIVET: Experian og salgsdirektør Per Ivar Kristiansen.

FRYKTER FOR UTELIVET: Experian og salgsdirektør Per Ivar Kristiansen. Foto: Experian

Tall fra analyseselskapet Experian viser at totalt 295 aksjeselskaper i Norge gikk konkurs i november. Dette er 12,2 prosent færre enn i samme måned i fjor.

Hittil i år har 3.220 aksjeselskaper gått konkurs, noe som tilsvarer en nedgang på 9,9 prosent sammenlignet med de 11 første månedene av fjoråret.

– Det kan se ut som at ny smitteoppblomstring og nye tiltak som begrenser den økonomiske aktiviteten enn så lenge ikke har resultert i flere konkurser. De lave konkurstallene skyldes høyst sannsynlig kombinasjonen av fleksible kreditorer og offentlige tiltakspakker, sier salgsdirektør Per Ivar Kristiansen i en pressemelding.

Frykter for utelivet

Det mest overraskende med tallmaterialet er at antallet konkurser blant overnattings- og serveringsvirksomheter kom inn på 30 i november, 25 prosent færre enn i samme måned i fjor.

Hittil i år ser vi derimot en økning på 6,9 prosent, og det meste peker ifølge Experian mot at antallet konkurser innenfor restaurant og uteliv dessverre vil øke.

– Vi tror dette vil slå ut i statistikken over nyttår og at vi fremover vil se en økning sammenlignet med foregående år, sier Kristiansen til Finansavisen.

Han peker på at konkurser henger etter aktiviteten, og at blant annet permitteringsordninger, myndighetenes støtteordninger og utsatt skatt har bidratt til å holde flere igang – med dertil lave konkurstall.

– Det er ingen tvil om at dette også har tæret på reservene til selskapene i bransjen, og at dette ikke er en situasjon man kan stå i over tid. Kombinasjonen av avlyste julebord, avkortede åpningstider og langt frem til neste høytrykksperiode som påske og sommer gjør at bransjen går en svært tøff vinter i møte, fortsetter Kristiansen.

Handel halverer nesten

For varehandelen er det mindre overraskende at antallet konkurser faller. 39 konkurser i november er hele 42,6 prosent færre enn i november i fjor, mens vi så langt i år snakker om 19,9 prosent nedgang.

– Dette er en bransje som har klart seg godt siden smittevernstiltakene ble iverksatt i mars. Én årsak er sannsynligvis at mange har vridd forbruket sitt fra ferie og aktiviteter til varehandel i form av for eksempel oppussing, sportsutstyr og IT-utstyr, sier Kristiansen.

I bygg- og anleggsbransjen gikk 87 aksjeselskaper konkurs i november, det vil si 6,5 prosent færre enn i november i fjor. Hittil i år er nedgangen på 16,8 prosent.

Flest konkurser i Oslo

Oslo var ikke overraskende fylket med flest konkurser i november, spesielt ettersom man var tidlig ute med en nedstengning. 72 konkurser var 14,3 prosent flere enn i samme måned i fjor.

I Viken gikk 66 bedrifter konkurs, 4,3 prosent ned sammenlignet med fjorårets november.

Segmentene transport/lagring og omsetning/drift av fast eiendom hadde størst oppgang i antall konkurser, med henholdsvis 46,2 og 40 prosent fra november i fjor.

– Her er det viktig å påpeke at dette er bransjer med relativt få konkurser. Mindre avvik kan med andre ord gjøre store utslag i den prosentvise veksten, minner Kristiansen om.