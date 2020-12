Singapore åpner for salg av laboratoriekjøtt

LABKJØTT: Dette måltidet er laget med kylling produsert i laboratorium fra Eat Just.

LABKJØTT: Dette måltidet er laget med kylling produsert i laboratorium fra Eat Just. Foto: NTB

Det amerikanske selskapet Eat Just kunngjorde onsdag at de hadde fått godkjenning fra bystaten. Deres kyllingkjøtt er dyrket fram i bioreaktorer fra dyreceller.

Selskapet kaller nyheten et gjennombrudd for verdens kjøttindustri, som leter etter metoder for å produsere mer miljøvennlig kjøtt.

Kjøttforbruket i verden ventes ifølge Eat Just å stige med 70 prosent fram mot 2050. Eksperter har ofte advart om at dette bidrar til å øke landbrukets klimautslipp. Det er hovedsakelig fordi kyr produserer mye metangass, en av de kraftigste klimagassene, og fordi kjøttproduksjon ofte skjer i områder der det er hogd ned skog som binder opp CO2.

Eat Just håper godkjenningen vil bli den første av mange i Singapore og verden over.

Det har vært bekymring knyttet til prisen på laboratoriekjøtt. En talsmann for Eat Just sier til nyhetsbyrået AFP at produktet i første omgang vil være i samme prisklasse som kylling av prima kvalitet til en restaurant i toppsjiktet.

Senere er håpet at prisen skal bli lavere enn vanlig kylling, legger han til.

