19 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 11 selskaper.

Oslo: Blomsterglede Sandvika AS; Daglig Brød AS; Ekstrøm AS; Øst Con AS.

Møre og Romsdal: Haul AS.

Nordland: HG1 Drift AS; HP Transport AS.

Viken: HS Bolig AS.

Vestfold og Telemark: TGO Invest AS.

Vestland: Eide Marine Logistics AS.

Trøndelag: Transport Esten Grøtli AS.

I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

