Utbyttebrems under corona

Coronapandemien har for mange selskap aktualisert behovet for å avvente utbetaling av utbytte vedtatt i 2020, inntil man har fått mer klarhet i de økonomiske konsekvensene og utsiktene videre for virksomheten.

Det kan også være aktuelt å gå tilbake på tidligere beslutning om utbytteutdeling. Dersom forutsetningen for utbyttet er endret i tiden fra beslutning til utdeling slik at utbytteutdeling ikke lenger er forsvarlig, må beslutningen omgjøres.

– Aksjeloven stiller krav om at selskapet «til enhver tid» skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. Et lovlig vedtatt utbytte som var forsvarlig på vedtakstidspunktet, men som ikke lenger er det på det senere tidspunktet hvor selve utbetalingen skal skje, bør derfor omgjøres sier fagansvarlig for skatt i Regnskap Norge, Jørgen Strøm-Andresen.

I alminnelighet anses omgjøring av et lovlig vedtatt utbytte tillatt dersom samtlige utbytteberettigede samtykker til omgjøringen.

Ved ulovlig utbytte, det vil si utbytte vedtatt i strid med aksjelovens regler, gjelder derimot en tilbakeføringsplikt for mottakeren. Unntak gjelder bare dersom mottakeren var i aktsom god tro både på vedtaks- og utbetalingstidspunktet.

Skatt på ikke-utbetalt utbytte

Selv om det etter de selskapsrettslige regler kan foreligge omgjøringsadgang eller plikt, vil ikke dette uten videre påvirke den skattemessige behandlingen.

– Det skattemessige utgangspunktet er at utbyttet anses innvunnet av aksjonærene på vedtakstidspunktet, og aksjonærene må derfor skatte av utbyttet selv om de ikke får det utbetalt.

Det er imidlertid unntak.

Omgjøring av ulovlig utbytte skattlegges ikke hvis omgjøring skjer snarest etter at feilen oppdages, og forutsatt at dette ikke er foranlediget av kontrolltiltak fra myndighetene. Det er også slik at hvis betalingsvanskeligheter medfører at selskapet omgjør et lovlig vedtatt utbytte før utbetalingen, og senest innen utgangen av det året utbyttet ble vedtatt, skal skattlegging unnlates.

I tillegg til disse unntakene har Skattedirektoratet presisert at besluttet utbytte i 2020 som på grunn av coronautbruddet omgjøres i perioden mellom vedtaks- og utbetalingstidspunktet i visse tilfeller kan unntas skattlegging.

– Her må omgjøringen skyldes forholdsregler selskapet tar for å sikre kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien. Beslutningen må være fattet av et kompetent organ og være selskapsrettslig gyldig.

Ingen vei tilbake

Dersom et lovlig vedtatt utbytte allerede er utbetalt til aksjonærene, er det ikke selskapsrettslig anledning til å omgjøre beslutningen og kreve tilbakebetaling fra aksjonærene.

– Her kan en eventuelt vurdere mulighetene for at aksjonærene skyter inn igjen midler for å hjelpe selskapet gjennom en vanskelig periode. I så fall bør en vurdere om dette skal skje i form av lån eller en kapitalforhøyelse, sier Strøm-Andresen.

Skattemessig vil dette valget kunne få betydning for aksjonærene.

– For personlige aksjonærer vil eksempelvis innskudd i form av aksjekapital og eventuelt overkurs øke inngangsverdien på aksjene, og dermed komme til fradrag som tap på aksjene dersom selskapet likevel skulle gå konkurs. Tap på lån til selskapet derimot, vil aksjonærene som utgangspunkt ikke ha fradragsrett for.

Utbyttereglene Type utbytte Vedtaksorgan Vedtakstidspunkt Grunnlag for utbytteberegning Ordinært utbytte Generalforsamling (GF) Ordinær GF Årsregnskap Tilleggsutbytte Styret etter fullmakt Styremøte – Når som helst frem til

ny ordinær GF Årsregnskap Tilleggsutbytte Ekstraordinær GF Ekstraordinær GF – Når som helst

frem til ny ordinær GF Årsregnskap Ekstraordinært utbytte Ekstraordinær GF Ekstraordinær GF – Når som helst

frem til ny ordinær GF Revidert mellombalanse (Fra 1.1.2021 innføres krav om at

alle mellombalanser skal være innsendt og registrert i Regnskapsregisteret. Samtidig vil selskap har fravalgt revisjon slippe kravet om revidering.) Kilde: Regnskap Norge

PRIORITERER UTBYTTE: Herbjørn Hansson, eier av Nordic American Tankers. Foto: Brian Cliff Olguin

Tre utbytteformer

Selskapsrettslig finnes tre former for utbytte: Ordinært utbytte, tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte. For ekstraordinært utbytte gjelder oppdaterte nye regler fra 1. januar 2021.

– Ordinært utbytte vedtas med grunnlag i årsregnskapet. Utbyttet vedtas på ordinær generalforsamling i forbindelse med godkjenningen av det styrebehandlede årsregnskapet for det foregående regnskapsår og disponering av årets overskudd og annen fri egenkapital.

Med utgangspunkt i det godkjente årsregnskapet kan det også treffes beslutning om tilleggsutbytte. Tilleggsutbytte vedtas enten i ekstraordinær generalforsamling eller av styret dersom styret har grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen.

–Styrefullmakt kan være praktisk dersom man for eksempel av hensyn til likviditeten ønsker å dele ut utbyttet over flere omganger gjennom året. Det må antas at covid-19 har medført at særlig mange selskaper i år har valgt å avstå fra utdeling av ordinært utbytte, og i stedet tildelt fullmakt til styret for eventuell beslutning om utdeling senere på året, sier Jørgen Strøm-Andresen.

Når det ikke foreligger grunnlag for utdeling av utbytte med grunnlag i årsregnskapet, kan utbytte likevel vedtas, men da eventuelt basert på en mellombalanse utarbeidet etter reglene for årsregnskap, og som er godkjent av generalforsamlingen. Utbyttet kalles da et ekstraordinært utbytte, og vedtas i ekstraordinær generalforsamling.

– Utdeling av ekstraordinært utbytte gir muligheten til å kunne dele ut overskudd opptjent hittil i året, for eksempel som følge av salg av fast eiendom, og uten at man trenger å vente til nytt årsregnskap fastsettes.

Fra 1. januar 2021 innføres krav i aksjeloven om at mellombalanser, herunder de som benyttes som grunnlag for utdeling av utbytte, skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret. Informasjonen vil da bli offentlig tilgjengelig på samme måte som opplysningene i årsregnskapet.

– Fra årsskiftet lempes samtidig kravet om at alle selskaper må revidere mellombalansen. Fra 1. januar 2021 vil de selskap som har valgt å unnlate revisjon slippe dette kravet.