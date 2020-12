13 konkurser torsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i 11 selskaper.

Oslo: Control AS.

Rogaland: Makeup Art AS.

Møre og Romsdal: Autosenteret Stranda AS; Sunrise FD AS.

Nordland: Brødrebygg AS.

Viken: Pure Hudklinikk AS; Sønderhellene AS; Yggrasil Prosjekt- og Eiendomsutvikling AS.

Innlandet: Tasty Thai by Kanna AS.

Vestfold og Telemark: Balfix AS.

Agder: Agder Klimateknikk AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

