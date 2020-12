Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i åtte selskaper.

Oslo: Kebab Oslo AS.

Viken: Injector AS.

Vestfold og Telemark: Norrman AS.

Vestland: JH Anlegg AS; PG Demo & Salgssupport AS; Snoski AS; Superhjem AS.

Trøndelag: Familiens Butikk AS.

I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.