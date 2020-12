25 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 14 selskaper.

Oslo: Habsak AS; UAV AS.

Rogaland: Pressværket AS.

Viken: Grua AS; Levo Bygg AS; Livsstilhjelp AS; Takfornying Innlandet AS.

Innlandet: Carat AS; Hokling Eiendom AS; Trygg Bilverksted AS.

Agder: Agder Mussels AS.

Vestland: Stillas Vest AS.

Trøndelag: Ali Taxidrift AS; Stein Saks Papir AS.

I tillegg ble 11 personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.