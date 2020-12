Tingretten avviser krav fra Født Fri – vil ikke utlevere lydopptak

Stiftelsen, som er ledet av Shabana Rehman Gaarder, er dømt til å betale sakskostnader på til sammen 87.500 kroner til revisjonsselskapet og staten, ifølge NRK.

Organisasjonen krevde i slutten av september tilgang til opptak fra intervjuer med organisasjonssekretær Morten Guldberg og Rehman Gaarder. Ifølge de to bygger EYs granskningsrapport av Født Fris økonomistyring på disse intervjuene.

«Vi har lenge bedt om lojale og objektive utskrifter fra lydopptak fra intervjuene. Dette er blitt nektet oss av EY som kun tilbyr oss å lytte til lydopptakene på en kafé», skrev stiftelsen blant annet i meldingen.

Nå har EY altså fått tingrettens støtte og slipper dermed å utlevere opptakene.

I begynnelsen av november ble det kjent at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) vedtok å holde tilbake driftsstøtten til stiftelsen på 3 millioner kroner for andre termin i år.

EY har konkludert med at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring, og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet.

Født Fri har klaget vedtaket inn for Kunnskapsdepartementet.

