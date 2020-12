Hele 28 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 23 selskaper.

Oslo: Bokkompaniet Holding AS; CCMK Byggservice AS; Congratulations AS; Contento Forlag AS; Fagerborg Inn AS; Forlaget Victoria AS; Komplett Entreprenør AS; Mynt AS; Norsk Bokdistribusjon AS.

Rogaland: iPhone Ambulansen AS; Mobile Invest Group AS.

Møre og Romsdal: CVR Invest AS.

Viken: Grensen Burgerbar AS; Media Agency AS; Tea S Interiør AS; Tomika AS.

Vestfold og Telemark: Akkerhaugen Dagligvare AS; Six Stars AS.

Agder: Rast Holding AS.

Trøndelag: Albertsen Transport AS; Fosen Bud & Varetaxi AS; Krisol Eiendom AS; Orkla Butikk AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.