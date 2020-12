Nordea: – Nye konkurrenter har meldt seg

– Vi ser klare tall på at mange opplever en annen form for konkurranse nå enn hva de gjorde forut for pandemien. Nye konkurrenter har meldt seg, samtidig som mange kunder enten foretrekker eller blir tvunget til å handle online som følge av restriksjoner, sier leder for bedriftsmarkedet i Nordea Norge, Jon Brenden.

To av tre bedrifter sier de opplever økt behov for nettbaserte salgskanaler som følge av coronapandemien ifølge undersøkelse YouGov har gjort på vegne av Nordea.

I undersøkelsen har 171 bedrifter blitt spurt om hvordan de opplever endret salgsmønster som følge av coronapandemien, og et klart flertall sier behovet for å utvikle nettsalgsløsninger har økt betydelig.

Opplever sterkt behov

I undersøkelsen svarer 27 prosent av bedriftene at de opplever et «sterkt behov» for å utvikle nettsalgsløsninger, mens ytterligere 41 prosent sier at de opplever økt behov.

– De fleste handler nok mer over nett nå enn tidligere, og for noen bransjer har dette blitt en betydelig omsetningskanal som ikke var særlig fremtredende tidligere, sier Brenden.

– Vi har eksempler på kunder som har snudd om på veldig kort tid, og som med nye netthandelsløsninger har klart å hente inn mye av omsetningen som har gått tapt som følge av krisen.

Mangel på ressurser

Halvparten av de spurte bedriftene sier at de har tatt grep for å utvikle eller forbedre nettsalgsløsninger som følge av coronautbruddet.

– Vi ser samtidig at hos bedriftene som ikke har foretatt seg noe i perioden, så angir de mangel på ressurser som hovedårsaker. Da går det på mangel på kunnskap internt i bedriften, mangel på tid eller mangel på penger for investere i bedre løsninger, sier Brenden.

Brenden sier Nordea har opplevd en betydelig oppgang i antall henvendelser fra kunder rundt netthandel.

– Det startet allerede i mars, og vi har egentlig hatt en jevn pågang siden da. For mange er det tekniske og kunnskapsmessige barrierer knyttet til dette, men den utviklingen vi ser skje nå gjør at mange kan komme styrket ut krisen, sier Brenden.