Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 11 selskaper.

Oslo: CanJoin AS; Frisell AS; Nacamo AS.

Viken: Buvald Bygg AS; Jobb-Partner AS; Klus AS; Van Consulting AS.

Vestfold og Telemark: Damaskus Gatekjøkken AS.

Vestland: Dolca Vita AS.

Trøndelag: Juunor AS; Plantebasert Mat AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.