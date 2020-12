102 konkurser sist uke

Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: Bubble Wrap AS; Intro Interiørarkitekter AS; Vizpro AS.

Rogaland: MW Invest AS.

Viken: M Verksted AS; Oma Personell AS; Støtt Bygg AS; Takrenovering AS.

Innlandet: 3M Handel AS.

Vestland: BB Distribution AS; Beauty Basics AS; Bergen Sportshus Holding AS; Kaffe Telegrafen AS; Memoria AS; Vestlandske Byggservice AS.

Trøndelag: På Hjørnet Orkanger AS.

Troms og Finnmark: Helland Marketing AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

107 konkurser sist uke

Dermed ble 107 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 26 personlige.

Mandag: 25 konkurser

Tirsdag: 17 konkurser

Onsdag: 33 konkurser

Torsdag: 13 konkurser