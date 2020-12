Har solgt reklame for åtte milliarder på 11 måneder

SOLID UTVIKLING I NOVEMBER: – November ble en meget sterk måned, sier Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen. Hittil i år har reklameomsetningen via mediebyråene falt over ti prosent.

SOLID UTVIKLING I NOVEMBER: – November ble en meget sterk måned, sier Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen. Hittil i år har reklameomsetningen via mediebyråene falt over ti prosent. Foto: Kristian Jøraandstad

Det ble omsatt reklame via mediebyråene for 7,99 milliarder kroner i årets 11 første måneder, mot 8,84 milliarder kroner i samme periode i fjor. Det gir en en nedgang på 10,6 prosent. Pr. oktober var tallet minus 14,8 prosent, noe som betyr at november, isolert sett, var en sterk måned.

Samtlige kanaler er akkumulert i minus også etter november måned, sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Radio gjør det relativt bra og har en tilbakegang i forhold til i fjor på kun 2,2 prosent. Kino, som nok er den mediekanalen som mest har vært preget av pandemien og smittevernregler, har en tilbakegang på 55,3 prosent

Internett holder plassen som den største reklamekanalen, med en andel av den totale reklameomsetningen på 39,3 prosent, mot tradisjonell TVs andel på 36,7 prosent – altså uendret de siste tre månedene.

– Internett er ned med 4,2 prosent etter årets 11 første måneder. Spådommen om at mange, og flere enn noen gang, ville gjøre julehandel på nett har gått i oppfyllelse - og ikke minst har vi hatt Black Week, som forklarer denne positive utviklingen, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Dagspresse går tilbake 27,5 prosent mens TV er på minus 8,6 prosent for årets 11 første måneder.