18 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 13 selskaper.

Rogaland: Omega VR Gaming AS; Sams Service AS.

Nordland: Montbygg Service AS.

Viken: Grensen Flis og Design AS; Toni M Trading AS; Vikingtelt AS; Våtromsopplæringen AS.

Innlandet: Hakr Drift AS; Steaks and Ribs AS.

Vestland: Kolibri Konsept AS.

Trøndelag: Bamboo Dagligvare AS; Go 4 Life AS; Maximum Renhold & Miljø AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

