Finanstilsynet setter ned foten

Finanstilsynet har fattet vedtak om å pålegge opphør av ulovlig virksomhet for de norske agentene til det nederlandske betalingsforetaket Caleen Financial Services B.V..

Bakgrunnen er informasjon om at det foreligger alvorlige overtredelser av hvitvaskingsregelverket. Det er samtidig vedtatt midlertidig stans av de respektive agentenes virksomhet for samme foretak, jf. hvitvaskingsforskriften § 1-2 og hvitvaskingsloven § 47.

Det ligger til foretakets hjemstatsmyndighet (De Nederlandsche Bank) å fatte vedtak om permanent stans av virksomhet, men Finanstilsynet presiserer at Caleen Financial Services B.V. inntil videre ikke har tillatelse til, hverken via sitt nettverk av agenter eller ved å henvende seg til markedet på annen måte, å tilby betalingstjenester i Norge.